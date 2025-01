Flamengo leva força máxima para Brasília, e Juninho vive expectativa de estreia

O Flamengo vive a expectativa pela "estreia" oficial na temporada diante do Volta Redonda, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro viaja com força máxima para Brasília visando a recuperação no estadual em busca do G-4.

Outra grande novidade fica pela expectativa da estreia de Juninho, que é o grande reforço do clube na temporada. Contratado junto ao Qarabag, o centroavante de 28 anos chega para ser o substituto de Gabigol.

Sem ter participado da pré-temporada com a equipe do Flamengo, Juninho é dúvida entre os titulares para encarar o Volta Redonda. No amistoso contra o São Paulo pela FC Series, Bruno Henrique assumiu a posição de Pedro.

- Temos a chegada do Juninho. É o nosso atacante. Atacante com as características que o modelo de jogo pede. Ele vai nos ajudar e elevar o nível do elenco. Ele tem muita ambição - disse Filipe Luís após o empate, deixando a disputa em aberto.

Mas independentemente de quem comandará o ataque diante do Volta Redonda, o Rubro-Negro precisa seguir dando a resposta iniciada pelos jovens da base na última rodada. O duelo é considerado direto por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, uma vez que o Voltaço ocupa a vice-liderança do torneio.

A exemplo de Vasco e Fluminense, o Flamengo busca emplacar uma vitória no primeiro jogo com seus principais nomes, como Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e companhia. Com quatro pontos conquistados na competição, a equipe de Filipe Luís tem a chance de dormir no G-4 em caso de um triunfo.