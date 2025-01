Jorge Jesus alfineta ano ‘mágico’ do Botafogo em 2024: ‘Não há comparação’

Atual treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e um dos grandes ídolos recentes da história do Flamengo, Jorge Jesus tem como uma das principais características a sinceridade. Em entrevista ao ge, o comandante lusitano abriu o jogo sobre as comparações entre duas das equipes mais dominantes do futebol brasileiro nos últimos anos: o Flamengo de 2019 ou o Botafogo de 2024, comandado pelo compatriota Artur Jorge.

Apesar de reconhecer o tamanho dos feitos do clube rival, Jorge Jesus foi enfático ao afirmar que "não há comparação" entre os times. Ele argumentou com base nos títulos conquistados por cada equipe.

-Isso nem tem conversa, não é comparação possível. Não é por eu ter sido o treinador do Flamengo, mas estão comparando o Flamengo do meu tempo, que ganhou tudo o que havia para ganhar. O Botafogo não ganhou, o Botafogo ganhou a Libertadores e o Brasileirão. No meu tempo, ganhamos o Estadual, o Brasileirão, a Libertadores, a Supercopa, a Recopa… Sei lá, tudo o que tinha para ganhar. O Botafogo teve méritos, eu acompanhei muito, fiquei feliz pelo Artur Jorge ter realizado esse feito, mas não há comparação possível. A qualidade de jogo que o meu time tinha e a qualidade de jogo que o Botafogo tinha não dá para comparar.

Protagonista do ano mágico vivido pelos flamenguistas em 2019, Jorge Jesus também foi questionado sobre a vontade de voltar à beira do gramado pelo clube. O treinador admitiu sentir saudade de treinar o Flamengo e viver no Rio de Janeiro, apesar de estar adaptado à cidade de Riade, casa do Al-Hilal.

-Nós, no português, temos essa palavra saudade, e eu tenho saudade do tempo em que estive no Flamengo. Não só do clube em si, mas também da cidade. Apesar de estar bem em Riad, o Flamengo foi um clube, a equipe em si, os jogadores em si, foram os que me acolheram e batizaram como se fosse um treinador diferenciado para eles. Não sei se mais alguma vez terei um grupo como esse.

Liderado por Jorge Jesus, o Flamengo conquistou a Libertadores de 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Sobre o futuro, o treinador deixou a resposta em aberto e justificou que "tudo muda rapidamente" no mundo do futebol. Jorge Jesus tem contrato até maio de 2025 com o Patrão.

-Um dia eu quero voltar. Não sei quando. Neste momento, estou muito bem aqui no Al Hilal, tenho um presidente que me adora, tenho uma torcida que não é igual à do Flamengo, são menos, mas que também gosta muito de mim. No futebol não se pode fazer projetos a longo prazo. É o dia a dia, assim que eu penso. Neste momento, estou bem no Hilal e daqui a um mês posso nem estar aqui. Tudo muda rapidamente. Não tenho um projeto de carreira a longo prazo para minha vida. O importante neste momento é onde eu estou, e estou bem e seguro.

