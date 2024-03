Aos 28 anos, Léo Ortiz chegaria ao Flamengo para brigar por um lugar na equipe titular com Fabrício Bruno e Léo Pereira. O zagueiro já trabalhou com Tite na Seleção Brasileira, embora nunca tenha feito uma partida oficial com a Amarelinha. Na atual temporada, o zagueiro realizou dez partidas com a camisa do RB Bragantino, tendo marcado dois gols.