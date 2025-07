Renato Maurício Prado manda recado para Boto após acerto com Carrascal

O Flamengo acertou a chegada do meia Jorge Carrascal, na última quinta-feira (17), junto ao Dínamo Moscou, da Rússia. A chegada do jogador não agradou o jornalista Renato Maurício Prado, que aproveitou o momento para mandar um recado ao dirigente José Boto.

O Rubro-Negro pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano, que será o primeiro reforço da janela de meio de ano. Ao analisar a transferência, durante uma transmissão ao vivo no Youtube, Renato Maurício Prado se mostrou cauteloso e apontou um erro de posicionamento no mercado de Boto.

- O currículo do Boto é desastroso. O Carrascal não é um jogador elite, pode ser até que no Flamengo ele se consagre. A exemplos, o Arias antes do Fluminense não era lá essas coisas. Tem jogadores que não são exemplares em um países, mas em outros eles se encaixam - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Agora, o Boto não tem uma característica de formar grandes times. De ir ao mercado e montar equipes com jogadores espetaculares. A cabeça dele, que ele tinha já no Benfica, era descobrir jogadores baratos, que se valorizariam e fariam o Benfica ganhar dinheiro. Essa cabeça não pode ser a mesma no Flamengo. Não é este o principal foco. O Flamengo não é um banco, tem que trazer jogador para performar. E rapidamente - concluiu.

Carreira de Carrascal

O meia ofensivo, de 27 anos, chega ao Flamengo após passagem pelo futebol europeu. Ele jogou o último ano pelo Dínamo Moscou, da Rússia. Ao todo, foram duas temporadas com a equipe russa, tendo marcado sete gols e oite assistências.

O inicio da carreira profissional aconteceu pelo Millonarios (COL), onde estreou aos 16 anos, na primeira divisão colombiana. Após uma temporada na reserva do Sevilla B, na Espanha, foi emprestado e depois vendido ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. Por lá, somou seis gols e três assistências em 38 jogos.

Em 2019, foi contratado pelo River Plate, da Argentina, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. Durante os quatro anos com os Milionários, Carrascal foi participante de cinco títulos do clube: Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino, Copa da Argentina, Supercopa da Argentina e Superliga da Argentina.

Agora, o colombiano está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro para ser oficializado como jogador do Flamengo. Ele chega ao elenco Rubro-Negro como uma opção direta para disputar vaga com o meia Arrascaeta ao longo da temporada.