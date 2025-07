Entenda por que o Flamengo não cita Runco como médico do futebol

A nota publicada pelo Flamengo no início da tarde desta quarta-feira (23), em referência a um áudio vazado sobre a suposta condição clínica de De La Cruz, blindou cinco médicos que atuam diretamente no futebol profissional do clube. Mas não faz nenhuma referência a José Luiz Runco, que foi o autor do polêmico áudio. Isso suscitou dúvidas entre torcedores sobre a função de Runco no clube, mas o Lance! esclarece.

➡️Médico do Flamengo é sincero sobre lesão de De La Cruz: ‘Irreparável’

Ex-médico da Seleção Brasileira e do próprio Flamengo até 2015, José Luiz Runco voltou ao clube no início deste ano, logo após Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumir a presidência. A ideia do presidente era padronizar o serviço médico no clube, que vinha sendo bastante criticado após o grande número de lesões no elenco principal na temporada passada.

Assim, Runco assumiu como chefe do departamento médico do Flamengo como um todo. Ele coordena o setor, mas não atua diretamente no dia a dia do futebol.

Foi por causa disso que a nota do Flamengo divulgada no início da tarde citava a equipe médica do futebol profissional como sendo composta por Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

"Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida", dizia o texto.

Runco criticou contratação de De La Cruz pelo Flamengo

Na segunda-feira (22), um áudio de José Luiz Runco que havia sido enviado a um grupo de flamenguistas foi vazado. Nele, o médico critica a compra de De La Cruz pelo Flamengo.

— Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo — diz trecho do áudio.