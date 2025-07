Otávio, brasileiro revelado nas categorias de base do Flamengo que defendia o Porto, foi anunciado nesta quarta-feira (23) pelo Paris FC, rival do PSG na cidade recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Francês. O zagueiro de 23 anos assinou com o clube por cinco temporadas por 12 milhões de euros (cerca de 78 milhões de reais), segundo informou o Footmercato.

Veja o vídeo do anúncio oficial ⬇️:

De acordo com Venê Casagrande, o Flamengo tem direito a receber 6% da negociação + o valor do mecanismo de solidariedade da Fifa (5%), dado ao clube formador do jogador em transferências internacionais. Com isso, o rubro-negro teria a receber cerca de 2,42 milhões de euros - aproximadamente 15,75 milhões de reais - se considerado o valor divulgado pela imprensa francesa.

Impulsionado pela chegada de Bernard Arnault e do grupo Red Bull ao comando da equipe, o Paris FC vem forte na janela de transferências para a próxima temporada. Otávio passou ainda pelo Famalicão antes de chegar ao Porto em 2023, por 12 milhões de euros.

O zagueiro teve bom início no Porto, mas perdeu espaço com o avançar da temporada passada. No mundial, Otávio só atuou por 11 minutos na partida contra o Inter Miami. O brasileiro estava na barca do Porto divulgada pelo A Bola após o fim da competição. O jornal português afirma que o Porto precisa fazer dinheiro, e alguns jogadores são considerados importantes para gerar caixa, e Otávio é um deles.

Conheça o Paris FC, vizinho do PSG que assinou com Otávio

Fundado em 1969 na capital francesa, o Paris FC fica na região leste do país. No ano seguinte de sua fundação, o clube chegou a originar o PSG, mas foi retomado como um time à parte em 1972. Posteriormente, disputou a primeira divisão do Campeonato Francês em apenas três oportunidades (1972/73, 1973/74 e 1978/79).

A capital da França ganhou mais um representante na elite do futebol nacional. Afinal, o Paris FC assegurou a classificação para a Ligue 1. O fato curioso é que o local em que manda os seus jogos, o Estádio Jean Bouin, fica a 100 metros do Parque dos Príncipes, a casa do poderoso PSG.

Distância entre os estádios do Paris FC e do PSG (Foto: Reprodução/X)

Otávio pode ser o reforço que o Paris FC precisa para reforçar a defesa da equipe no retorno à Ligue 1.

