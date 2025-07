Reforço do Flamengo vira assunto por motivo inusitado: ‘Malandro’

O meia espanhol Saúl Ñíguez desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira (22), por volta das 19h (de Brasília) para se apresentar como novo reforço do Flamengo. Depois da sua chegada, ele virou assunto nas redes sociais por um motivo inusitado.

O contrato, com duração de três anos, foi fechado no último domingo (20). Assim que o vínculo for assinado, o Flamengo divulgará os detalhes da apresenta espanhol por meio de suas redes sociais e da FlamengoTV.

Inicialmente, Saúl estava próximo de se transferir para o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu do negócio na segunda-feira (21), alegando motivos pessoais em uma publicação feita em suas redes sociais.

Depois da chegada do espanhol, os torcedores começaram a reparar em algo que vai além do futebol: sua beleza. Torcedores e torcedoras começaram a destacar Saúl, reforço do Flamengo, pelo seu estilo fora das quatro linhas.

Saúl é o novo reforço do Flamengo (Foto: Divulgação Sevilla)

Veja torcedores falando sobre Saúl, novo reforço do Flamengo

Saúl Ñíguez lidou com queda de rendimento nos últimos anos

Reforço do Flamengo nesta janela de transferências, Saúl Ñíguez vem de temporadas difíceis na Europa. Ídolo do Atlético de Madrid, da Espanha, o meio-campista passou por empréstimos recentes e tenta recuperar a melhor forma física e mental.

Apesar de acumular mais de 400 partidas pelos colchoneros, o espanhol de 30 anos perdeu espaço no clube. Em 2021/22, a diretoria decidiu emprestar Saúl ao Chelsea, da Inglaterra, como forma de tentar recuperar o jogador. Porém, o meia fez apenas 23 partidas e recebeu críticas por não conseguir se adaptar à Premier League.

Nas duas temporadas seguintes, o reforço do Flamengo foi reserva no Atleti, recebendo oportunidades em momentos de ausências do elenco enxuto por lesão. A tentativa dos mandatários foi a mesma no último verão europeu: empréstimo do jogador, desta vez ao Sevilla. No time espanhol, Ñíguez fez apenas 26 partidas, lidando com problemas de contusão, e ajudou os Palanganas a fugir do rebaixamento na penúltima rodada de La Liga com um gol e seis assistências ao longo da jornada.