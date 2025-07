Esposa de De La Cruz faz postagem misteriosa após polêmica no Flamengo

A esposa de Nicolas De la Cruz, do Flamengo, fez uma postagem enigmática no Instagram depois da polêmica envolvendo o jogador e o médico do clube. O vazamento de uma conversa do chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, agitou os bastidores do clube nesta terça-feira (22).

Na conversa vazada no Whatsapp, divulgada pelo "Ge", Runco criticou a compra de De La Cruz, ainda na gestão anterior, por conta de uma lesão crônica que o meia tem no joelho direito. O uruguaio ficará fora do segundo jogo consecutivo do Rubro-Negro.

Ainda na terça-feira, a esposa de De la Cruz, do Flamengo, fez uma postagem misteriosa nos stories do Instagram. Vanesa Britos é influenciadora e conta com mais de 470 mil seguidores no perfil. A mensagem tinha um texto escrito e um título de 'Justiça divina'.

Veja publicação da esposa de De la Cruz, do Flamengo, após polêmica com médico do clube

Como tudo começou

Uma declaração de José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, sobre De La Cruz chamou a atenção de rubro-negros em um grupo de Whatsapp. A mensagem de Runco foi em um grupo com nomes importantes da política do Flamengo, além de membros do conselho e ex-dirigentes. O médico definiu a situação da lesão de De La Cruz como "irreparável".

- Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente - escreveu Runco.

Após um bom primeiro semestre, De La Cruz começou a encontrar dificuldades em campo no meio do ano. Durante o Mundial de Clubes, o meia, que realizou poucas atividades com o grupo, só entrou em campo na partida contra o Bayern de Munique, nas oitavas de final.

Posteriormente, jogou contra São Paulo e Santos, mas foi desfalque contra o Fluminense, por conta de uma recuperação não satisfatória (ficou fora de boa parte dos treinos). Além disso, ficou fora da lista de relacionados do confronto contra o RB Bragantino na quarta-feira.

De La Cruz chegou no Flamengo no início de 2024. Ao todo, o jogador custou ao clube R$ 102,074 milhões. O uruguaio tem 61 partidas (54 como titular), com 38 vitórias, 14 empates e nove derrotas. Neste período, conquistou os seguintes títulos: Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025) e o Carioca (2024 e 2025).

Nota do Flamengo

Em nota, o Flamengo garantiu que não comentará sobre o tema, uma vez que se trata de uma conversa privada e pessoal.

- O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas — sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável - escreveu a assessoria do clube carioca.