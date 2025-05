Flamengo planeja vender peças, e atacante atrai interesse de clubes

O elenco do Flamengo deve passar por mudanças na janela de meio de temporada. Além da encaminhada chegada de Jorginho, o clube busca outros reforços. Para isso, a diretoria entende como necessária a saída algumas peças, e Michael parece a venda mais provável.

A necessidade de abrir espaço no elenco rubro-negro não é novidade no planejamento. Em reuniões do Conselho Deliberativo no primeiro semestre, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou que alguns jogadores deixarão o clube no meio do ano para chegada de reforços no meio do ano. O principal motivo seria o caixa desbalanceado, por conta dos investimentos feitos pela diretoria anterior na janela final de 2024.

O nome mais provável a deixar o Flamengo ainda nesta temporada é Michael. O Lance! apurou que o jogador está frustrado com a segunda passagem pelo clube, desde as lesões sofridas no ano passado. A informação da insatisfação do atleta foi publicada primeiramente pelo portal "Ge".

Ademais, Micha atrai interesse do mercado. Apesar de nenhuma proposta oficial ter sido apresentada, clubes sondaram a situação dele. O Fla, por sua vez, busca se reforçar com atacante de lado de campo e facilitaria a saída do camisa 30 para dar lugar a um novo nome.

O plano de vender negociar jogadores, porém, não deve entrar em prática tão cedo. Mesmo com interesse de abrir espaço no elenco, o Flamengo enxerga que isso só deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho. O clube luta ainda para manter jogadores como Wesley, observado por equipes da Europa, para a competição da Fifa.

