Flamengo explica pausa em renovação com Arrascaeta e assume prioridade

O Flamengo se pronunciou na noite desta sexta-feira (9) sobre a paralisação nas conversas pela renovação de contrato de Giorgian de Arrascaeta. O clube explica que "tratará do tema no momento mais apropriado" e aponta a extensão do vínculo com Guillermo Varela como prioridade. Confira abaixo a nota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o atleta Guillermo Varela se trata de uma questão de mercado. Considerando que o contrato do jogador se aproxima do término – o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe –, o clube iniciou as tratativas neste momento — informa o Flamengo.

— O Flamengo também informa que foi procurado pelo agente do atleta Giorgian De Arrascaeta e está ciente dos seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno — completa o clube, sobre Arrascaeta.

continua após a publicidade

Entenda a situação de Arrascaeta no Flamengo

O Flamengo paralisou as conversas pela renovação de Giorgian de Arrascaeta. O clube informou ao jogador que tem "outras prioridades" e, neste momento, não avançará na negociação para estender o vínculo do uruguaio com o clube.

A negativa do Flamengo pegou Arrascaeta e os representantes do uruguaio de surpresa. A oferta era de aumento salarial com renovação até o fim de 2028, com flexibilidade na duração do vínculo. O atual contrato do meia vai até o final de 2026.

continua após a publicidade

Por sua vez, o Rubro-Negro teria oferecido extensão até o fim de 2027 e valorização financeira durante as tratativas, mas optou por congelar as conversas neste momento. O clube entende ter renovações mais urgentes a resolver, como Varela, Pedro e Rossi.

➡️ Rossi abre jogo sobre renovação e atinge marca pelo Flamengo