A atitude de Varela em pedir para jogar mesmo com o nariz quebrado repercutiu positivamente com a torcida do Flamengo. O comportamento de colocar o bem do grupo em primeiro lugar pela importância da partida chamou a atenção e inclusive rendeu muito carinho ao jogador. Nas redes sociais, Guillermo divulgou fotos de um bilhete que recebeu de seus vizinhos. Na carta, o camisa 2 leu mensagens de apoio e pronta recuperação.