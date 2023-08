A confiança e o respeito mútuo são pedras angulares de uma relação bem-sucedida entre técnicos e jogadores. Técnicos que demonstram confiança nos jogadores capacitam as diferentes peças do grupo a tomarem decisões em campo com coragem, o que pode nos levar ao jogo mais fluido e criativo que ainda não vimos o Flamengo jogar sob a batuta do careca argentino. Da mesma forma, jogadores que respeitam e confiam no conhecimento e na visão do técnico têm mais probabilidade de seguir as instruções táticas e implementar estratégias com empenho. Hoje, fica difícil cravar qualquer análise não acompanhando o cotidiano no Ninho.