Flamengo promove seminário sobre valorização da cultura negra no esporte

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o Flamengo promoveu o seminário "Valorização da Cultura Negra nos Esportes: Identidade e Desafio", na terça-feira (18). O evento aconteceu no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), no Centro do Rio, como parte das ações pelo Dia da Consciência Negra.

Na presença de representantes do Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo e Vasco, além de atletas olímpicos do Rubro-Negro, houve um debate sobre pautas antirracistas e o papel transformador do esporte na sociedade. A apresentação foi de Emerson Santos, narrador da FlamengoTV ao lado de Ricardo Campelo, vice-presidente de Responsabilidade Social do Flamengo, e Lavito Bacarissa, presidente da Comissão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Adversários apenas em campo, os demais times se juntaram à Camila Nascimento, gerente de Responsabilidade Social do Flamengo, para discutir o legado pretendido pelo clube de que pessoas negras possam ocupar qualquer posição dentro do esporte. Nelson Barros Neto, coordenador de Conteúdo do Tricolor Baiano citou o posicionamento firme do Fla no caso Gerson, enquanto o historiador vascaíno, Walmer Peres, abordou o letramento oferecido para jogadores e torcedores do time.

Ainda no debate, Rubens Neves, diretor da Funcap (Fundação Athletico Paranaense) destacou a criação do canal de denúncias do Furacão, enquanto Débora Froquet, coordenadora de Gente e Cultura do Alvinegro, relatou o banimento definitivo de um sócio-torcedor envolvido em ato de racismo no estádio. Já Henrique Muzzi, diretor de Comunicação do Instituto Galo, reforçou que ainda é preciso de muitos seminários como esse para o futebol caminhar para uma evolução no assunto.

Representantes de Athletico-PR, Bahia e Botafogo no seminário do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)

Painéis contaram com relatos de atletas olímpicos do Flamengo

Histórias reais de superação, coragem e orgulho deram o tom do painel, que reforçou o papel essencial dos atletas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Lorrane Oliveira, medalhista nas Olimpíadas de Paris na ginastica artística, Gui Deodato, ala-armador do Flamengo e da Seleção Brasileira de basquete, e Giovana Santos (Gigi), judoca bicampeã brasileira, participaram do debate mediado por Ingrid David, especialista em Relações Étnico-Raciais e Acessibilidade e estrategista de Negócios de Impacto.

A ginasta emocionou o público ao afirmar seu desejo de que "os negros continuem no topo da ginástica conquistando o que nós merecemos". O jogador de basquete ressaltou a necessidade do envolvimento de todos no "letramento racial buscando o bem comum", e a lutadora de judô revelou a esperança de "um futuro em que não exista a injusta preocupação com a cor da pele."

Formação Antirracista no Esporte: Caminhos e Experiências

Profissionais e instituições que atuam diretamente na promoção da educação antirracista compartilharam práticas e reflexões sobre como construir um ambiente esportivo mais justo, consciente e livre de preconceitos. Participaram do debate Mario Love, da Central Única das Favelas (Cufa), Barbara Azeo, gestora cultural e assessora da Rede Complementar de Equipamentos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, Yago Feitosa, mestre em Educação das Relações Étnico-Raciais pela UFRRJ e gerente da Rede Complementar de Equipamentos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura do Rio e Vitor Matos, mestre em Políticas Públicas em Direitos Humanos pelo UFRJ e coordenador-geral de Ações Afirmativas na Educação no Ministério da Igualdade Racial.

Práticas antirracistas do Flamengo durante o ano

Em 2025, o Flamengo consolidou seu compromisso antirracista com uma medida histórica, incluindo novos parágrafos no Estatuto do Clube, tornando inegociável a luta contra o racismo em todas as suas esferas — esportiva, social, cultural e de formação profissional. A cláusula estabelece penalidades severas para práticas discriminatórias, como suspensão e expulsão de associados, demissão de colaboradores e rescisão de contratos de prestadores de serviço, reforçando que o combate ao racismo deve guiar todas as ações do clube.

Além da mudança estatutária, o Flamengo promoveu formações em letramento racial para atletas das modalidades de futebol (base e feminino), judô, basquete, remo e vôlei, além dos educadores do projeto social "Jogaremos Juntos". As atividades foram conduzidas por profissionais especializados e instituições reconhecidas, como Cufa, Secretaria Municipal de Cultura e ID-BR, com o objetivo de ampliar a compreensão sobre racismo, fortalecer a consciência crítica e incentivar atitudes de respeito, equidade e responsabilidade dentro e fora das competições.

Sobre a Responsabilidade Social do Flamengo

No Flamengo, a Responsabilidade Social não é feita de ações isoladas, mas de um movimento contínuo que une Educação, Inclusão Social, Sustentabilidade e Saúde e Qualidade de Vida. Cada iniciativa representa nosso compromisso em transformar realidades e reforça o papel do clube como agente ativo na construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

Palestrantes e mediadores do seminário do Flamengo sobre valorização da cultura negra no esporte (Foto: Paula Reis/CRF)

