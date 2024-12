Em suas últimas semanas com a camisa do Flamengo, Gabigol, em seu canal no YouTube, vem relembrando e detalhando momentos que viveu no time carioca. Um dos episódios relatados pelo jogador foi a sua relação com o técnico Tite. Ao destrinchar o cotidiano com o treinador no clube, o camisa 99 desabafou.

- Eu tive um ano praticamente que não joguei, um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final fazer dois gols é realmente diferente, realmente importa para mim. Porque não são só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar ali - disse Gabigol.

Gabigol em vídeo no seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Gabigol desafogou sobre a relação com Tite. Logo após a conquista da Copa do Brasil, o atacante disse que o técnico não o respeitava como jogador.

- Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma - comentou o camisa 99.

Entenda o cenário

As rusgas entre Gabigol e o técnico começaram no final de 2022. Em trio elétrico durante comemoração de títulos do Flamengo, o jogador mandou um recado a Tite, então treinador da Seleção Brasileira, e riu enquanto a torcida rubro-negra hostilizava o ex-Corinthians. O atacante havia ficado fora da convocação para a Copa do Mundo do Qatar.

Quanto Tite assumiu o Flamengo, em outubro do ano passado, evitou polêmicas e afirmou que havia conversado com Gabi sobre a ausência na convocação. Da mesma forma, o atacante desejou boas-vindas ao técnico. No entanto, a relação dos dois durante a passagem não parece ter sido das melhores. Gabigol não conseguiu engatar boa sequência e acabou perdendo espaço entre os titulares.