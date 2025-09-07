Flamengo pode ter retorno importante para jogo do Brasileirão

De volta aos trabalhos no Ninho do Urubu desde a última sexta-feira (5), o Flamengo pode ter uma boa notícia para o duelo com o Juventude, no próximo domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. O meia Jorginho, poupado da partida contra o Grêmio, antes da pausa para a Data Fifa, treinou no gramado com o grupo e deu bons indícios ao técnico Filipe Luís.

Jorginho havia reclamado de dores no músculo posterior da coxa esquerda e não participava de atividades desde o período após a goleada sobre o Vitória, por 8 a 0 e o empate com o Grêmio, por 1 a 1. Ele vinha fazendo trabalhos sob o acompanhamento do departamento médico do clube.

O volante é um dos destaques do Flamengo de Filipe Luís e forma dupla de alto nível com Saúl, dando nova dinâmica no setor - juntos, eles têm aproveitamento de 100% com três vitórias em três jogos. Quando Jorginho saiu, contra o Grêmio, houve o tropeço dentro do Maracanã.

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo na expectativa por mais peças à disposição

Além da provável volta de Jorginho, Filipe Luís mira a possibilidade de contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro, também desfalque contra o Grêmio por lesão na panturrilha esquerda. O jogador foi mais um que aproveitou Data Fifa para focar na recuperação.

Em caso mais avançado e com previsão de retorno para o início outubro, o volante Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito, também está entregue aos cuidados da fisioterapia. O chileno trata intensivamente e tem esperança de aparecer na lista de relacionados para os jogos contra o Estudiantes, pela Libertadores, em 18 e 25 de setembro.

