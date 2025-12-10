Bi-campeão? Colunistas do Lance! apontam futuro do Flamengo no Mundial

O Flamengo estreia no Mundial, nesta quarta-feira (10), em duelo decisivo contra o Cruz Azul, do México. Antes do primeiro jogo, os colunistas do Lance! apontaram qual será o futuro do Rubro-Negro na competição.

Para Lúcio de Castro, por exemplo, o Flamengo tem uma vantagem física nesse Mundial e deve chegar até a final contra o Paris Saint Germain.

- Não ter que jogar com o time principal contra o Mirassol e poder antecipar a viagem me parece ser muito chave para responder a essa pergunta. Provavelmente o que vai ajudar muito contra o Cruz Azul na quarta-feira. Depois de um calendário insano, comemorações, fuso, essa folga deve ser a chave. E possibilitar que o Flamengo vá até eventual final de Mundial contra o PSG - avaliou Lúcio de Castro, colunista do Lance!

Eduardo Tironi, por sua vez, foi ainda mais ousado ao apontar as chances do Flamengo no Mundial. O colunista apontou que o Rubro-Negro chega na final e com chances de ser campeão contra o Paris Saint Germain.

A linha de pensamento foi a mesma de Gustavo Guffo. O colunista do Lance! também apontou que o Flamengo chega na final com boas possibilidades de vencer o PSG.

- Flamengo chega na final com grandes chances de ganhar. O PSG é forte, claro, mas não tem feito bons jogos. Se o Rubro-Negro chegar inteiraço e focado, pode ser campeão. Mas na final chega, com certeza - cravou Guffo, colunista do Lance!, sobre o Flamengo no Mundial.

Filipe Luís comandará o Flamengo no Mundial (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Estreia do Flamengo no Mundial

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam pelo Mundial na tarde desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília, 20h local), em jogo da segunda fase da Copa Intercontinental, chamado pela Fifa de "Derby das Américas".

Se vencer os mexicanos, o Flamengo de Filipe Luís enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação rubro-negra, a final da competição será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17 de dezembro. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). Vai começar o desafio do Flamengo no Mundial!