Técnico do Flamengo fala sobre atuação de atletas pela seleção: ‘Mérito deles’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o último treino na Gávea antes do Mundial, o técnico do Flamengo, Sergio "Oveja" Hernández, surpreendeu com uma dose de humildade ao falar sobre seus comandados recém-chegados da maior glória do basquete continental. Questionado sobre sua influência nas atuações decisivas de Alexey e Gui Deodato, campeões com a seleção brasileira da AmeriCup de 2025 sobre a Argentina, o treinador argentino atribuiu todo o sucesso aos próprios jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo realizou último treino na Gávea antes do Mundial (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Hernández declarou:

— Não. Eles ganharam tudo isso. É o mérito deles. O mérito é deles. Eu estou muito feliz por eles.

A fala do comandante rubro-negro joga luz sobre o talento e a dedicação dos atletas, que foram um dos protagonistas na conquista do basquete brasileiro.

E o que vem por aí para o Flamengo?

Os fãs brasileiros ainda precisarão esperar um pouco para acompanhar o NBB, que começará no dia 18 de outubro. Os rubro-negros, no entanto, terão a oportunidade de assistir ao time com um mês de antecedência, entre os dias 18 e 21 de setembro, na Copa Intercontinental. Após o título da Champions League das Americas (BCLA), em abril de 2025, o Flamengo garantiu a vaga para o Mundial de Clubes e mais uma chance de conquistar um título mundial.

continua após a publicidade

Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinícius Freire, se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Mostra qual é a filosofia do treinador que a gente trouxe. Olha a partida de ontem. A de hoje, 30 pontos, 25 pontos. Mundial, vamos brigar também, confiança grande. A gente tem um time bom demais, empenhado. A gente deu uma defesa hoje absurda. A gente ganhou o jogo na defesa — destacou Marcus Vinícius.

continua após a publicidade

O time carioca enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.