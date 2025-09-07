Vidente aponta cenário trágico para o Flamengo: ‘Sinto muito’

Flamengo e Libertadores estão escrevendo mais uma história promissora em 2025. O Rubro-Negro é tri-campeão e tratado como um dos grandes favoritos para conquistar a Glória Eterna nesta temporada. Apesar de tudo isso, uma vidente cravou a eliminação do Rubro-Negro para o Estudiantes.

continua após a publicidade

O Flamengo vai enfrentar o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. Para chegar até nessa fase, o Rubro-Negro atropelou o Internacional nas oitavas, com vitórias de 1 a 0, no Maracanã, e 2 a 0 no Estádio Beira-Rio.

➡️Ex-Seleção Brasileira revela sonho de defender o Flamengo: ‘Arrepiava’

Apesar da boa campanha e de liderar o brasileiro, a vidente Maria Siqueira cravou a eliminação do Flamengo na Libertadores. Ela apontou que as cartas de Tarot do Estudiantes são muito melhores que as do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

- O Flamengo começa bem, mas depois algo acontece e o Flamengo se desorganiza, se desestrutura. Não leva. Sinto muito, mas dessa vez... Estudiantes vence o Flamengo com certeza - declarou a vidente.

➡️Samuel Lino, do Flamengo, agita web com golaço em treino da Seleção: ‘Craque’

Arrascaeta em ação na em goleada sobre o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Campanha do Flamengo na Libertadores

A fase de grupos do Flamengo na Libertadores sugeria uma classificação tranquila do Rubro-Negro, mas a competição mais traiçoeira do planeta quase aniquilou um dos maiores favoritos. A LDU, que talvez fosse o adversário mais complicado, foi facilmente derrotada no Maracanã. Na altitude, o Rubro-Negro empatou.

continua após a publicidade

A grande surpresa do grupo foi o Central Córdoba, que fez sua estreia na Libertadores de 2025. Os argentinos venceram no Maracanã por 2 a 1, e empataram na Argentina por 1 a 1, resultado que complicou a vida do Rubro-Negro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Até a "baba" do grupo quase complicou a vida do Flamengo na Libertadores. Na Venezuela, o Táchira foi perigoso, mas perdeu por 1 a 0. No Maracanã, em jogo que valia a vida, os venezuelanos perderam por 1 a 0 e tiveram uma chance claríssima no fim do jogo.

Nas oitavas de final, o Rubro-Negro bateu o Internacional por 3 a 0 no placar agregado. Agora, o clube vai pegar o Estudiantes, que foi líder no grupo do Botafogo e passou pelo Cerro Porteño, do Paraguai.