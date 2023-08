Ainda é cedo para definirmos a mudança no ambiente como definitiva, mas a verdade é que era necessário que em algum momento as polêmicas ficassem de lado dentro do ambiente do Ninho. O ambiente mais movimentado parece ter ficado apenas por conta da diretoria, que em meio ao caos, agora se debruça sobre as opções para os jogos longe do Maracanã e sobre a temática de um novo estádio para o Flamengo.