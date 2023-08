O Fla, finalista da competição, não trabalha com qualquer possibilidade de não ter o estádio para a decisão. As partidas acontecem nos dias 17 e 24 de setembro, no entanto, o sorteio da ordem dos mandos ainda não foi realizado. De toda forma, independente se for na ida ou na volta, a final da Copa do Brasil deve marcar o retorno do Maracanã.