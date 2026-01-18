Quem volta? Entenda situação dos jogadores emprestados pelo Flamengo

O Flamengo não contará com o retorno de jogadores emprestados nos primeiros meses de 2026. Os atletas que tinham vínculo previsto até o fim do ano passado não seguem nos planos do clube, enquanto outros permanecem cedidos até o meio da temporada.

Carlinhos e Petterson eram os nomes que poderiam voltar ao elenco em janeiro. O centroavante foi negociado com o Remo e assinou novo empréstimo até o fim de 2026, quando se encerra o vínculo com o Rubro-Negro.

Antes, havia atuado pelo Vitória, que optou por não exercer a cláusula de compra estipulada em R$ 4,5 milhões. Pelo clube baiano, Carlinhos marcou quatro gols em 23 partidas. A diretoria rubro-negra buscava a rescisão contratual, mas o empréstimo sem custos viabilizou a saída definitiva.

Já Petterson, formado nas categorias de base, tinha contrato até dezembro de 2027, mas chegou a um acordo para a rescisão. Desde a promoção ao profissional, o ponta foi emprestado sucessivamente a Athletico-PR, Estrela Amadora, de Portugal, Juventude e, mais recentemente, ao Paysandu. No clube paraense, disputou dez jogos e marcou um gol na última Série B.

Quem também deixou o clube foi o volante Victor Hugo, de 21 anos, contratado pelo Atlético-MG. O atleta atuou em 2025 emprestado ao Santos. A negociação foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou com o jogador no clube carioca em 2023.

Quem ainda pode voltar ao Flamengo

Entre os atletas que seguem emprestados, o principal é Lorran, que defende o Pisa, da Itália. O contrato prevê a compra dos direitos caso o meia atue em pelo menos metade dos jogos da temporada e o clube não seja rebaixado. Até o momento, o jogador de 19 anos soma oito partidas e um gol.

Por sua vez, Rayan Lucas está cedido ao Sporting até junho. O volante atuou nove vezes pela equipe B e estreou no time principal em outubro, nas quartas de final da Taça da Liga. Foram sete jogos como titular e duas participações saindo do banco.

Caio Garcia, formado na base rubro-negra, está emprestado ao Botafogo-PB até abril. O contrato prevê liberação imediata em caso de proposta do exterior ou de clubes das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, o lateral participou de quatro partidas.

Ryan Lucas, emprestado pelo Flamengo, com a camisa do Sporting (Foto: Divulgação / Sporting)

