Após demissão de Filipe Luís, futuro de José Boto no Flamengo é incerto

O futuro de José Boto no Flamengo está em jogo. Após a demissão de Filipe Luís, que não resistiu a dois vice-campeonatos nos primeiros meses de 2026, o cargo do diretor de futebol do clube carioca passou a ser questionado internamente. Nomes de possíveis substitutos já foram sondados por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que cogita uma mudança drástica no departamento.

O presidente do CR Flamengo está incomodado com o desgaste de Boto junto ao elenco e aos funcionários do clube. Além das críticas ao trabalho do diretor de futebol, algumas atitudes do dirigente também são questionadas. A informação foi divulgada pela "ESPN".

A demissão de Filipe Luís se tornou mais um fator que aumenta a pressão sobre o trabalho de Boto. Afinal, a forma como o elenco rubro-negro reagiu à decisão da diretoria deixou claro um certo descontentamento. Nesta quinta-feira, na apresentação de Leonardo Jardim, José Boto esteve ao lado do treinador e abriu a coletiva de imprensa. O diretor explicou a decisão do clube de encerrar o trabalho da comissão técnica.

— Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico e apresentei a solução. O presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo. As razões são sempre muitas, dependendo do contexto. Não compete a nós expô-las. Isso é profissionalismo. E profissionalismo também é tomar decisões difíceis que, por vezes, podem parecer ilógicas — disse o português.

José Boto, diretor do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Nomes e perfis analisados pelo Flamengo

Além de analisar a possibilidade de uma mudança no comando do departamento de futebol, Bap também estuda a chance de alterar a estrutura do clube. Uma das possibilidades seria a contratação de dois profissionais: um com perfil mais executivo e outro com perfil mais voltado para a gestão de grupo, para trabalhar diretamente com o elenco.

Alguns nomes sondados foram os de Edu Gaspar, que está de saída do Nottingham Forest, da Inglaterra, e do ex-jogador Fábio Luciano, que atualmente trabalha como comentarista na ESPN.

