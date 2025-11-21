Flamengo mantém intensidade física e vê com otimismo fim de temporada

Apesar do desgaste físico do fim de temporada, o Flamengo tem mantido a intensidade ao longo dos últimos jogos, mesmo na derrota por 2 a 1 contra o Fluminense. Segundo apurado pelo Lance!, nas oito partidas disputadas desde a Data Fifa de outubro, a equipe esteve acima da sua própria média anual de acelerações e desacelerações, uma das métricas usadas pelo clube para medir o grau de competitividade.

No período citado, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas do Rubro-Negro no Brasileirão. Apesar da preocupação com o condicionamento físico no desfecho do ano, sequência mais exigente do calendário, o Flamengo vê com otimismo o nível de intensidade mantido pela equipe.

Contra o Fluminense, o time de Filipe Luís registrou médias de 10,7 quilômetros percorridos por atleta, 175 ações de aceleração e desaceleração e 1,2 quilômetro em alta intensidade — todas acima da própria linha de base da temporada. O Fla-Flu também trouxe números individuais importantes para a análise da comissão técnica: o lateral-direito Emerson Royal, por exemplo, atingiu as suas melhores marcas de sprints e distância percorrida em alta intensidade no ano.

Os dados citados integram os relatórios internos de monitoramento e gestão do grupo de jogadores. Métricas como o FLAIPAC (Índice de Partidas Acumuladas), que mede carga e desgaste acumulados do atleta, auxiliam na tomada de decisão sobre montagem de treinamentos, controle de cargas e distribuição da minutagem.

O elenco principal já disputou 66 jogos na temporada — excluindo os quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca —, com 43 vitórias, 14 empates e nove derrotas (72% de aproveitamento), além de 121 gols marcados e 40 sofridos. Serão, no mínimo, 71 partidas realizadas. Em 2025, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo já ultrapassaram a minutagem total acumulada em 2024.

Reta final dura do Flamengo

O Flamengo se prepara para mais cinco jogos difíceis antes de fechar o ano: quatro pelo Brasileirão, no qual briga com o Palmeiras pelo título, e a final da Libertadores, também contra o Verdão.

Calendário rubro-negro

22/11 - Flamengo x Bragantino (35ª rodada do Brasileirão)

25/11 - Atlético-MG x Flamengo (36ª rodada do Brasileirão)

29/11 - Palmeiras x Flamengo (final da Libertadores)

03/12 - Flamengo x Ceará (37ª rodada do Brasileirão)

07/12 - Mirassol x Flamengo (38ª rodada do Brasileirão)