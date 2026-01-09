Ana Thaís Matos liga alerta para o Flamengo: 'Está perdendo'
Rubro-Negro está ativo no mercado de transferências para 2026
O Flamengo está ativo no mercado de transferências para reforçar o seu elenco em 2026. Depois de uma temporada fantástica, o Rubro-Negro enxerga algumas carências em seu elenco e busca peças para o time de Filipe Luís. A comentarista Ana Thaís Matos, da Globo, comentou sobre a janela do clube.
Durante o programa "Tá na Área", a bancada debateu a negociação do Flamengo com o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Para Ana Thaís, o Rubro-Negro deve olhar outras opções no mercado depois das propostas recusadas pelo Cruzeiro.
- O Flamengo precisa de um reserva para o Pedro, ou até um titular. Ficou muito claro isso. Independente do Pedro estar saudável ou não, o Filipe Luís precisa de mais um jogador para essa posição. Com esse dinheiro que o Flamengo tem, ele pode ir para o mercado e pegar praticamente quem ele quiser - começou a comentarista.
- O Cruzeiro fechou a porta, vai olhar o mercado. Não fica esperando muito. Algumas oportunidades vão aparecer. São poucas coisas que o Flamengo precisa para a temporada. Está perdendo tempo para contratar goleiro e precisa de um reserva para o Rossi - completou Ana Thais Matos.
Cruzeiro tem reunião com Kaio Jorge e encerra negociações com o Flamengo
Após uma longa novela com o Flamengo, o Cruzeiro definiu a permanência de Kaio Jorge na Toca da Raposa II em 2026. A diretoria celeste se reuniu com o jogador nesta segunda-feira (5), durante a reapresentação do atacante, e definiu sua continuidade.
Segundo apuração do Lance!, a definição com o artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro encerra definitivamente as negociações com o Flamengo, que vinha tentando a contratação do atleta nas últimas semanas.
Recentemente, os cariocas ofereceram cerca de 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 207 milhões) pelo atleta, envolvendo Everton Cebolinha nas tratativas. Entretanto, a diretoria do Cruzeiro se manteve firme na pedida de pelo menos 50 milhões de euros ao Flamengo.
Enquanto isso, o Flamengo já pensa em um plano B. A equipe monitora a situação de Marcos Leonardo, que curiosamente sucedeu Kaio Jorge no Santos. A informação de que o Cruzeiro encerrou as negociações com o Rubro-Negro pelo atacante foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.
