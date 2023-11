Além do Flamengo, o Campeonato Brasileiro já garantiu as presenças de Palmeiras e Botafogo na Libertadores de 2024. O Fluminense, atual campeão do torneio, e o São Paulo, que venceu a Copa do Brasil, também vão disputar o título sul-americano. O G-4 irá definir os quatro classificados para a fase de grupos, e o G-6, as vagas da pré-Libertadores.