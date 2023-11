O Flamengo conseguiu uma belíssima vitória sobre o América-MG por 3 a 0, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro empatou em pontuação com o Palmeiras e está firme na luta pelo título. Ao final do duelo, Tite avaliou a partida e elogiou o desempenho.