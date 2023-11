Destaque da vitória do Flamengo sobre o América-MG por 3 a 0, Bruno Henrique elogiou a presença da torcida Rubro-Negra no estádio Parque do Sábia, em Uberlândia, município de Minas Gerais, neste domingo (26). O atacante que deu uma assistência para Pedro no segundo gol diz que, mesmo após os tropeços dos concorrentes ao título, se mantém o discurso de cada jogo ser uma final.