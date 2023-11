> CHEGA O AMÉRICA! Felipe Azevedo arrisca um belo chute de fora da área, a bola desviou em Mastriani e enganou Rossi. Que susto passou o Flamengo



> GOL DO FLAMENGO! Ayrton Lucas cruza na medida para Everton Cebolinha, que livre na área, cabeceia no cantinho de Jori



> GOL DO FLAMENGO! Na volta do intervalo, uma bela tabelinha entre Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, que mandou para o fundo das redes e ampliou o placar



> QUE GOLAÇO, FLAMENGO!!!! Everton Cebolinha cruza na medida para Everton Ribeiro, que finaliza de letra e anota uma pintura no Parque do Sabiá