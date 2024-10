Elenco do Flamengo se reúne após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O jornalista Bruno Formiga, do canal TNT Sports, enalteceu a temporada que o meia Gerson vive no Flamengo neste ano de 2024. O meia foi mais uma vez destaque de uma vitória do rubro-negro carioca. Desta vez, a vítima foi Juventude, no triunfo por 4 a 2, no Maracanã, no último sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Após mais uma partida de destaque do meia, Bruno Formiga utilizou as redes sociais para elogiar o momento da carreira do jogador. Para ele, Gerson está na melhor versão da carreira nesta temporada. Além do papel importante no Flamengo, o atleta também tem colecionado convocações para a Seleção Brasileira.

- Mais um jogo sublime do Gérson. Melhor versão da carreira, definitivamente! - publicou o jornalista.

A partida

Na vitória contra o Juventude por 4 a 2, no Maracanã, Gerson foi mais uma vez destaque da equipe do técnico Filipe Luís. Em campo, o meia dominou as ações contra a equipe alviverde e deu duas assistências para os gols de Arrascaeta e Gonzalo Plata.

Com o resultado, o Flamengo somou 54 pontos e confirmou a permanência no G4 do Brasileiro por mais uma rodada. Neste momento, o rubro-negro está dez pontos atrás do líder Botafogo. Faltam ainda sete rodadas para o fim do campeonato.

Gerson em ação na vitória do Flamengo contra o Juventude por 4 a 2, no Maracanã, pelo Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com o meia em ótima fase, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (30) para enfrentar o Internacional, às 19h, no Estádio Beira-Rio, pelo Brasileirão. O confronto é uma disputa direta pelo G4 da tabela de classificação do campeonato. As equipes ocupam respectivamente a quarta e a quinta colocação.