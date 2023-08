Na saída do Maracanã após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio pela Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, comentou sobre a confusão ocorrida no treinamento que acabou com um soco de Gerson no rosto de Varela. O dirigente afirmou que sua posição é compatível com a dos jogadores do elenco e que não iria se estender no assunto.