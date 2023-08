O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, garantiu um 3 a 0 no placar agregado e carimbou o passaporte para a final do torneio nacional. Após o duelo, Fabrício Bruno conversou com jornalistas sobre o futuro na temporada e o clima interno no Fla. O zagueiro, inclusive, se negou a comentar sobre o caso entre Gerson e Varela. Veja detalhes na entrevista acima.