100 vezes Arrascaeta pelo Flamengo: veja o raio-x dos gols do ídolo rubro-negro
Meia é um dos grandes destaques da equipe nos últimos anos
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Flamengo por 3 a 0 diante do Madureira na noite deste domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, marcou o centésimo gol de Arrascaeta com a camisa rubro-negra. Um dois principais jogadores do time nos últimos anos, o camisa 10 tem um vasto repertório quando se fala em bola na rede. O Lance! analisou os números e destrincha para você.
Reunião no Ninho do Urubu e gols sem festa; entenda os bastidores do Flamengo
Flamengo
Danilo enaltece ‘dedicação e seriedade’ do Flamengo e convoca torcida para decisão
Flamengo
Filipe Luís sobre Flamengo x Lanús: ‘Retomar comunhão com o torcedor’
Flamengo
No Flamengo desde 2019, Arrascaeta é um dos pilares desta geração de ouro do Rubro-Negro. Mas, se no início o camisa 14, na época, se consolidou como o rei das assistências, o uruguaio, agora com a 10 nas costas, ganhou a alcunha de goleador.
Raio-x dos gols de Arrascaeta pelo Flamengo
Destro, Arrascaeta balançou a rede com o pé direito 62 vezes. Já com a canhota, foram 24 gols. Com 1,77 m, o meia não é um especialista na jogada aérea, mas também não deixa a desejar. Foram 14 gols de cabeça.
Gols de Arrascaeta pelo Flamengo
- 62 de pé direito
- 24 de pé esquerdo
- 14 de cabeça
- 7 de pênalti
- 3 de falta
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Gols por competição
- 56 - Brasileirão
- 19 - Cariocão
- 10 - Libertadores
- 8 - Copa do Brasil
- 2 - Mundial de Clubes
- 2 - Copa Intercontinental
- 2 - Supercopa Rei
- 1 - Recopa Sul-Americana
Maiores vítimas de Arrascaeta pelo Flamengo
🟢⚪ Palmeiras - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽(20 jogos)
🔵⚪ Grêmio - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽(14 jogos)
⚪⚫ Vasco - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽(23 jogos)
🔴⚪ Internacional - ⚽⚽⚽⚽⚽(12 jogos)
⚪🟢 Goiás - ⚽⚽⚽⚽(6 jogos)
Elogios de Filipe Luís para o camisa 10
Após a partida contra o Madureira, Filipe Luís enalteceu o feito de Arrascaeta, classificando o jogador como uma lenda do clube. Além disso, comentou o momento do camisa 10, que ainda não atingiu o seu máximo fisicamente.
- É um ídolo, uma lenda. Está eternamente na história do Flamengo, é muito importante. 100 gols... muitos deles decisivos. Sua melhor forma chegará quando a equipe estiver 100%. E essa é minha responsabilidade. Quando a equipe não está 100%, a culpa é do treinador - disse Filipe.
➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Números de Arrascaeta sob o comando de Filipe Luís
78 jogos
29 gols
19 assistências
48 participações em gols
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias