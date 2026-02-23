100 vezes Arrascaeta pelo Flamengo: veja o raio-x dos gols do ídolo rubro-negro

A vitória do Flamengo por 3 a 0 diante do Madureira na noite deste domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, marcou o centésimo gol de Arrascaeta com a camisa rubro-negra. Um dois principais jogadores do time nos últimos anos, o camisa 10 tem um vasto repertório quando se fala em bola na rede. O Lance! analisou os números e destrincha para você.

continua após a publicidade

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta é um dos pilares desta geração de ouro do Rubro-Negro. Mas, se no início o camisa 14, na época, se consolidou como o rei das assistências, o uruguaio, agora com a 10 nas costas, ganhou a alcunha de goleador.

Raio-x dos gols de Arrascaeta pelo Flamengo

Destro, Arrascaeta balançou a rede com o pé direito 62 vezes. Já com a canhota, foram 24 gols. Com 1,77 m, o meia não é um especialista na jogada aérea, mas também não deixa a desejar. Foram 14 gols de cabeça.

continua após a publicidade

Números de Arrascaeta pelo Flamengo (Foto: NotebookLM/Lance!)

Gols de Arrascaeta pelo Flamengo

62 de pé direito

24 de pé esquerdo

14 de cabeça

7 de pênalti

3 de falta

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Gols por competição

56 - Brasileirão

19 - Cariocão

10 - Libertadores

8 - Copa do Brasil

2 - Mundial de Clubes

2 - Copa Intercontinental

2 - Supercopa Rei

1 - Recopa Sul-Americana

Maiores vítimas de Arrascaeta pelo Flamengo

🟢⚪ Palmeiras - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽(20 jogos)

🔵⚪ Grêmio - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽(14 jogos)

⚪⚫ Vasco - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽(23 jogos)

🔴⚪ Internacional - ⚽⚽⚽⚽⚽(12 jogos)

⚪🟢 Goiás - ⚽⚽⚽⚽(6 jogos)

Elogios de Filipe Luís para o camisa 10

Após a partida contra o Madureira, Filipe Luís enalteceu o feito de Arrascaeta, classificando o jogador como uma lenda do clube. Além disso, comentou o momento do camisa 10, que ainda não atingiu o seu máximo fisicamente.

continua após a publicidade

- É um ídolo, uma lenda. Está eternamente na história do Flamengo, é muito importante. 100 gols... muitos deles decisivos. Sua melhor forma chegará quando a equipe estiver 100%. E essa é minha responsabilidade. Quando a equipe não está 100%, a culpa é do treinador - disse Filipe.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Números de Arrascaeta sob o comando de Filipe Luís

78 jogos

29 gols

19 assistências

48 participações em gols

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.