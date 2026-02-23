menu hamburguer
100 vezes Arrascaeta pelo Flamengo: veja o raio-x dos gols do ídolo rubro-negro

Meia é um dos grandes destaques da equipe nos últimos anos

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/02/2026
18:18
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
A vitória do Flamengo por 3 a 0 diante do Madureira na noite deste domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, marcou o centésimo gol de Arrascaeta com a camisa rubro-negra. Um dois principais jogadores do time nos últimos anos, o camisa 10 tem um vasto repertório quando se fala em bola na rede. O Lance! analisou os números e destrincha para você.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta é um dos pilares desta geração de ouro do Rubro-Negro. Mas, se no início o camisa 14, na época, se consolidou como o rei das assistências, o uruguaio, agora com a 10 nas costas, ganhou a alcunha de goleador.

Raio-x dos gols de Arrascaeta pelo Flamengo

Destro, Arrascaeta balançou a rede com o pé direito 62 vezes. Já com a canhota, foram 24 gols. Com 1,77 m, o meia não é um especialista na jogada aérea, mas também não deixa a desejar. Foram 14 gols de cabeça.

Números de Arrascaeta pelo Flamengo (Foto: NotebookLM/Lance!)
Números de Arrascaeta pelo Flamengo (Foto: NotebookLM/Lance!)

Gols de Arrascaeta pelo Flamengo

  • 62 de pé direito
  • 24 de pé esquerdo
  • 14 de cabeça
  • 7 de pênalti
  • 3 de falta

Gols por competição

  • 56 - Brasileirão
  • 19 - Cariocão
  • 10 - Libertadores
  • 8 - Copa do Brasil
  • 2 - Mundial de Clubes
  • 2 - Copa Intercontinental
  • 2 - Supercopa Rei
  • 1 - Recopa Sul-Americana

Maiores vítimas de Arrascaeta pelo Flamengo

🟢⚪ Palmeiras - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽(20 jogos)
🔵⚪ Grêmio - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽(14 jogos)
⚪⚫ Vasco - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽(23 jogos)
🔴⚪ Internacional - ⚽⚽⚽⚽⚽(12 jogos)
⚪🟢 Goiás - ⚽⚽⚽⚽(6 jogos)

Elogios de Filipe Luís para o camisa 10

Após a partida contra o Madureira, Filipe Luís enalteceu o feito de Arrascaeta, classificando o jogador como uma lenda do clube. Além disso, comentou o momento do camisa 10, que ainda não atingiu o seu máximo fisicamente.

- É um ídolo, uma lenda. Está eternamente na história do Flamengo, é muito importante. 100 gols... muitos deles decisivos. Sua melhor forma chegará quando a equipe estiver 100%. E essa é minha responsabilidade. Quando a equipe não está 100%, a culpa é do treinador - disse Filipe.

Números de Arrascaeta sob o comando de Filipe Luís

78 jogos
29 gols
19 assistências
48 participações em gols

