Apesar do empréstimo do estádio ter ocorrido há dois anos, o Corinthians não quis repetir a dose. Desde aquele Fla-Flu, muito mudou na relação das diretorias de Flamengo e Corinthians. Segundo apuração do Lance!, houve um distanciamento dos clubes nos bastidores, muito por conta de divergências antes da final da Copa do Brasil do ano passado, decidida entre os clubes. Além disso, discussões da Libra e a briga pelo técnico Vitor Pereira colocaram os times de lados opostos.