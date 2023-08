A Neo Química Arena foi uma opção do Flamengo para enfrentar o Athletico-PR, no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, no entanto, recusou ceder o seu estádio ao clube carioca. No lugar, o Fla já oficializou a escolha por Cariacica, no Espírito Santo. Esse movimento acontece porque o Maracanã ficará fechado por, pelo menos, 20 dias, para melhorias serem feitas no gramado.