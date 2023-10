Com cinco vitórias em 11 jogos, o Flamengo é o time que mais venceu o Corinthians na Neo Química Arena. O Palmeiras vem logo na sequência, com os mesmos cinco triunfos, mas em 16 partidas. Atlético-GO, com três vitórias, Atlético-MG, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense e Santos, com duas, completam a lista.