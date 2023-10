Tite foi o nome escolhido para o Flamengo para assumir o comando técnico e é prioridade do clube. O ex-treinador da Seleção Brasileira disse 'sim' ao Rubro-Negro, as negociações avançaram, e detalhes separam as partes do anúncio oficial da contratação. A expectativa é que Adenor inicie os trabalhos já na segunda-feira (9), quando o calendário para as atividades para a Data-Fifa.