Segundo informações do Lance!, o estádio sede da decisão será fechado a partir do dia 23 de outubro para fazer reformas no gramado até o dia da final. Com isso, o Time de Guerreiros ainda enfrentará Botafogo e Corinthians em sua casa. Já o confronto com o Esmeraldino está marcado para o dia 26 de outubro, o que fará com que a equipe de Fernando Diniz mande o duelo em outro local.