O Flamengo está definido para encarar o Volta Redonda na 5ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís escalou força máxima pela primeira vez.

continua após a publicidade

➡️ Rubro-Negro se acerta com Danilo e aguarda rescisão com a Juventus

A única contratação do clube, até o momento, está no banco de reservas. Trata-se do atacante Juninho.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Volta Redonda

O Rubro-Negro vem a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Michael; Plata e Bruno Henrique.

Flamengo e Volta Redonda se enfrentam às 16h30 deste sábado (25). A bola vai rolar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo