- É um jogador que a gente acabou de renovar o contrato, é uma das joias da nossa base, a gente conta com o jogador. Qualquer proposta que o Flamengo receba, até por educação, a gente avalia e responde. A gente ainda não respondeu a proposta do Crystal Palace. A gente vai avaliar e responder no tempo que a gente achar adequado. É uma das joias da base, faz parte do elenco profissional, a gente acabou de renovar. A gente com ele no elenco, vai avaliar com cuidado e responder no tempo adequado -, disse.