Bruno Henrique, do Flamengo, sofreu estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos. A lesão se deu após pisão do zagueiro Luan, do Palmeiras, na partida do último sábado, 8, pelo Brasileirão. O Flamengo, como de costume, não divulgou o tempo de recuperação do jogador e informou apenas que ele fará tratamento com fisioterapia.