Nesta quarta-feira (12), o Flamengo visita o Athletico-PR, mas Bruno Henrique não participará do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por conta da lesão. No confronto de ida, o camisa 27 anotou o gol da vitória que dá vantagem do empate ao clube carioca na partida que acontecerá na Arena da Baixada.