Nesta segunda-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foi realizado o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio vão disputar a partida de ida no dia 26 de julho, na Arena do Grêmio. Já o duelo de volta será no dia 16 de agosto, no Maracanã.