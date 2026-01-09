O ciclo de André Galdeano no Flamengo chegou ao fim. Responsável pela estruturação e consolidação do jurídico do clube, o profissional deixou a Gávea nesta semana, após 15 anos de trabalho, por decisão da diretoria. A informação foi confirmada pelo Lance!.

Galdeano teve um papel importante na modernização dos contratos e também no mecanismo de proteção ao Flamengo desde o caso Bruno. Agora, seguirá atuando no Direito Desportivo por meio de seu escritório, 'Galdeano Advogados'.

Entre 2010 e 2025, o advogado teve participação ativa na análise de negociações e atuou de forma contínua junto ao departamento de futebol, trabalhando ao lado de executivos como Rodrigo Caetano, hoje na CBF, e Bruno Spindel, atualmente no Cruzeiro.

André Galdeano teve papel central na blindagem jurídica das contratações que deram origem ao time multicampeão de 2019, incluindo Bruno Henrique, Gabigol e Giorgian De Arrascaeta, e também participou da montagem dos elencos das temporadas de 2022 e 2025.

Além disso, foi um dos responsáveis pela modelagem jurídica de negociações históricas do clube, como as vendas de Vini ao Real Madrid e de Lucas Paquetá ao Milan, entre outras operações de grande impacto aos cofres do clube.

André Galdeano durante 15 anos no Flamengo (Foto: Divulgação)

André Galdeano no Flamengo

O Flamengo identificou a necessidade de um advogado especializado em Direito Desportivo quando o caso do goleiro Bruno veio à tona. Sua trajetória, então, começou em 2010, ainda na gestão de Zico como Diretor de Futebol.

A partir desta mudança de chave, Galdeano passou a implementar cláusulas a fim de preservar o clube além de estruturar contratos de imagem de atletas com base na Lei Pelé vigente à época. Em 2011, teve papel fundamental na contratação de Ronaldinho Gaúcho, que estava no Milan, uma das maiores operações do futebol brasileiro naquele momento.

No ano seguinte, em 2012, estruturou juridicamente o acordo que transformou a Gávea em centro de treinamento da Seleção da Holanda para as disputas da Copa do Mundo de 2014. Com a chegada de Eduardo Bandeira de Mello, Galdeano teve uma função ainda mais importante no Flamengo: integrou o núcleo jurídico da reestruturação institucional.

Desta forma, atuou como elo entre os atletas, empresários, clubes, executivos e advogados. Recentemente, participou das contratações da atual gestão do presidente Bap, a última delas o zagueiro Vitão, que será apresentado nesta sexta-feira.