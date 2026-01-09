Primeiro reforço do Flamengo na temporada, o zagueiro Vitão está sendo apresentado neste momento no Ninho do Urubu, o CT rubro-negro. Acompanhe ao vivo a primeira entrevista do defensor como jogador do clube:

continua após a publicidade

Contratado junto ao Internacional, Vitão, de 25 anos, chega ao Flamengo como o zagueiro mais caro da história rubro-negra. O clube investiu 10,7 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Parte do valor foi pago com o abatimento da dívida que o clube gaúcho tinha pela aquisição de Thiago Maia.

A contratação de Vitão se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto para reforçar o Flamengo, de atletas com menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, o zagueiro tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

continua após a publicidade

Em 2025, o Rubro-Negro teve problemas com a falta de opções para a posição. Com lesões de Léo Ortiz e Danilo, o jovem João Victor precisou ser acionado na reta final de temporada e não foi bem.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Após Vitão, Flamengo tenta se acertar com goleiro

Vitão é o primeiro reforço da defesa do Flamengo para a temporada de 2026, mas o clube segue no mercado da bola e está focado em contratar um goleiro. O rubro-negro fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo