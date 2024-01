Léo Ortiz é a grande aposta do Fla para a zaga, e o Rubro-Negro negocia com o Red Bull Bragantino, que dificulta as tratativas. O Flamengo ofereceu cinco milhões de euros (R$ 26,7 milhões) pelo atleta, mas a proposta não agradou ao Massa Bruta. Além dos valores, outro ponto que pode atrapalhar a vida do time carioca gira em torno de uma nova oferta do clube paulista para o atleta, com valorização salarial e plano de carreira. Por outro lado, o jogador já manifestou o desejo de se transferir, o que pode pesar a favor do Clube da Gávea.