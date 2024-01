A vitoriosa geração de 2019 é a segunda mais relevante do Flamengo, atrás apenas da histórica seleção de 81, com Zico e companhia. E do '11 ideal' do Rubro-Negro no ano mágico, só quatro jogadores entram 2024 no elenco: Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Gerson.