A reapresentação do elenco rubro-negro para 2024 está marcada para 8 de janeiro, na próxima segunda-feira. Mesmo assim, Gabriel optou por voltar aos treinos antes do previsto e foi ao Ninho do Urubu. O time principal do Flamengo fará pré-temporada nos Estados Unidos, de 18 a 30 de janeiro, e disputarará amistoso contra o Orlando City no dia 27.