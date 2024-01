✈️ DE SAÍDA OU PODE SAIR

Everton Ribeiro: sem acordo por renovação, meia deixa o Fla após sete anos para assinar com o Bahia



Rodrigo Caio: zagueiro se despediu do clube na temporada passada e busca novas oportunidades



Filipe Luís: aos 38 anos, lateral-esquerdo resolveu se aposentar e pendurou as chuteiras ao final de 2023



Santos: goleiro tem negociações avançadas com o Fortaleza, que deve exercer a compra do atleta



Matheuzinho: lateral prioriza futebol europeu, mas pode ser envolvido em negociação com o Bragantino por Léo Ortiz



Thiago Maia: recebeu sondagens de Corinthians e Internacional, mas deixou decisão sobre o futuro para o Fla