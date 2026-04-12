Flamengo encara o Fluminense em jogo de seis pontos precoce
Rivais disputam posições no topo da tabela neste início de Brasileirão
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O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo (12), no Maracanã, em duelo de altas pretenções no Brasileirão. Além de rivais históricos, o jogo coloca frente a frente dois times que se credenciam como candidatos ao título brasileiro neste início de temporada e ocupam a parte de cima da tabela.
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Para o Rubro-Negro, vencer o Tricolor significa assumir a vice-liderança e se aproximar do Palmeiras, que também tem clássico pela frente e enfrenta o Corinthians nesta noite. Com a derrota do São Paulo para o Vitória no sábado (11), o Mais Querido — que tem uma partida atrasada, contra o Mirassol— igualaria os dois tricolores com 20 pontos e os superaria no saldo de gols em caso de um resultado positivo no Maracanã. O Alviverde, por sua vez, tem 25 pontos.
Uma derrota, porém, faria o Flamengo ficar a seis pontos do Fluminense na tabela. Além disso, com o triunfo do Bahia sobre o Mirassol, a equipe de Leonardo Jardim perderá o posto no G-4 caso não vença o rival neste domingo (12).
A importância do clássico é tamanha que o técnico Leonardo Jardim optou por poupar jogadores importantes diante do Cusco na última quarta-feira (8), na estreia do Rubro-Negro na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é valorizado pela atual gestão do clube, como externado desde de a última temporada.
Assim, apesar de ser válido pela 11ª rodada, o Fla-Flu já ganha contexto de um "jogo de seis pontos" no Maracanã, com ambos os times buscando se manter nas primeiras posições e tirar a diferença do líder Palmeiras. Ademais, uma vitória dá tranquilidade para as equipes focarem nos duelos pela Libertadores no meio de semana.
A bola rola para o clássico entre Fluminense e Flamengo às 18h (de Brasília) deste domingo (12), no Maracanã. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
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