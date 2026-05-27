Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Flamengo bateu o Cusco por 3 a 0 no Maracanã e encaminhou a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O placar, contudo, transmite a falsa impressão de uma vitória tranquila para o Rubro-Negro. Com gols no fim, a equipe de Leonardo Jardim precisou de ajustes e corrigiu estratégias para chegar ao resultado final.

continua após a publicidade

➡️ Jardim explica escalação de Andrew no lugar de Rossi no Flamengo: 'Decidido'

O Mais Querido entrou em campo com escalação alternativa, como nas outras partidas da competição continental. Mesmo com titulares indisponíveis no sábado (30) por convocações e a pausa para a Copa do Mundo próxima, Jardim manteve a estratégia de rodar o elenco na Libertadores. Classificado e com a liderança do Grupo A garantida, o time tinha apenas um objetivo: o primeiro lugar geral.

O resultado, porém, demorou a ser construído. Em nenhum momento do jogo o Flamengo sofreu, é verdade, mas o domínio era refletido em oportunidades espaçadas, sobretudo no primeiro tempo, marcado por erros técnicos. De la Cruz teve chance logo no início, afastada por defensor adversário em cima da linha; depois, as principais finalizações da equipe vieram nos acréscimos da primeira etapa, em um bombardeio que não deu resultado.

continua após a publicidade

➡️ STJD denuncia Flamengo e Palmeiras; Paulinho e Carrascal serão julgados

Na volta do intervalo, o ritmo parecia diminuir aos poucos. Leonardo Jardim, então, precisou corrigir o curso e acionar parte dos astros que se sentavam no banco de reservas para retomar o ímpeto ofensivo. Em entrevista coletiva, o próprio treinador admitiu a melhora com a entrada dos titulares.

— Em primeiro lugar, o futebol é um jogo que a gente joga consoante o adversário. Nós criamos algumas situações na primeira parte, não fomos capazes de finalizar e com certeza tínhamos alguns jogadores importantes no banco. Na segunda parte, com o adversário diminuindo o ritmo, com mais cansaço, e nós colocando alguns jogadores importantes, conseguimos ter outro impacto no jogo — destacou o português.

continua após a publicidade

A diferença é comprovada nos números. Enquanto no primeiro tempo o Flamengo finalizou nove vezes, o número de chutes foi o dobro (18) após o intervalo. Além disso, a equipe construiu seis grandes chances na segunda etapa contra apenas uma na primeira.

Estatísticas ofensivas do Flamengo contra o Cusco pela Libertadores (Arte: Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quem decidiu, no entanto, foi um dos nomes que iniciou a partida: Bruno Henrique. Pouco depois de grande chance perdida por Pedro, desmarcado e sem goleiro, o camisa 27 mais uma vez apareceu em noite de Libertadores para levar o Flamengo à vitória. O primeiro gol veio aos 35 minutos, com o ídolo rubro-negro empurrando a bola ao gol após bate-rebate na área. Aos 39', o segundo dele em belo chute da entrada da área.

Ainda deu tempo de Lucas Paquetá se despedir da equipe rumo à Copa do Mundo com gol. Já nos acréscimos, o meia cobrou pênalti com categoria para deixar o placar em 3 a 0 e deixar o Mais Querido próximo do primeiro lugar geral.

O Flamengo termina a fase de grupos com 16 pontos. Somente os argentinos Independiente Rivadavia, no Grupo C, e Rosario Central, no Grupo H, podem igualar a pontuação rubro-negra, mas levam desvantagem no saldo de gols. Ambos entram em campo nesta quarta-feira (27). Confira abaixo a situação detalhada.

Flamengo: 16 pontos, 14 gols pró, 2 gols contra (SG: +12) Rosario Central: 13 pontos, 9 gols pró, 0 gol contra (SG: +9); enfrenta o Independiente del Valle fora de casa; Independiente Rivadavia: 13 pontos, 12 gols pró, 5 gols contra (SG: +7); enfrenta o Bolívar fora de casa, mas no Paraguai e com portões fechados.

➡️ Jardim explica escalação de Andrew no lugar de Rossi no Flamengo: 'Decidido'

Flamengo tem última missão antes da Copa

O Flamengo encerra a "primeira metade" de temporada no sábado (30), diante do Coritiba, novamente no Maracanã. O jogo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, será o último da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo.

Leonardo Jardim terá muitos desfalques para o duelo com o Coxa Branca. Os jogadores convocados à disputa do Mundial estão liberados a partir desta quarta-feira (27) e não estão à disposição do Rubro-Negro. São eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia).

Além dos convocados, Jorginho provavelmente será outra ausência confirmada. O ítalo-brasileiro ficou fora da partida contra o Cusco por conta de uma fratura no dedão do pé direito, sofrida diante do Palmeiras no último sábado (23). É improvável que o volante tenha condições de jogo diante do Coritiba.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Cusco, o técnico Leonardo Jardim projetou o duelo pelo Brasileirão. Segundo o português, o Flamengo recorrerá às categorias de base para completar o elenco diante do Coxa.

— Vamos ver quais jogadores estão disponíveis, não só no papel, mas em termos físicos. De forma a iniciar com a melhor equipe e ter três opções no banco para entrar. Vamos aproveitar a base. Temos ainda seis jogadores do sub-20 que vão começar a treinar com a gente amanhã. De forma a trazê-los para o jogo, para nos dar algumas soluções que não temos devido às convocações e à lesão do Jorginho — revelou o treinador.

Emersin Royal, Pedro e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo contra o Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.